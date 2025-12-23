Общество

Конкурс на лучшую новогоднюю ель стартовал в Великих Луках

В Великих Луках жители смогут выбрать лучшую новогоднюю ёлку города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Впервые конкурс прошёл в конце 2016 года, когда по инициативе главы города Великие Луки Николая Козловского был создан институт общественных советников Главы города.В 2025 году на территории дворов было установлено порядка 100 лесных красавиц.

«К их украшению жители города подошли ответственно и творчески. На многих новогодних ёлочках красуются уникальные самодельные украшения, которые старательно делали и дети, и взрослые», - отметили в администрации.

Конкурс пройдёт в группе Общественных советников Главы города и продлится до 15 февраля.

Для участия в этом состязании нужно выложить в специальный альбом снимок «зелёной красавицы» с обязательным указанием конкретного адреса – улицы и номера дома.

Жители города смогут проголосовать за ёлку, которая по их мнению, достойна звания лучшей. Победитель будет определен по количеству «лайков» (оценок «мне нравится»). Итоги состязания будут подведены в марте.