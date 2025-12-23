Псковcкая обл.
Роскачество выявило в икре пяти торговых марок выявили кишечную палочку

24.12.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок, при этом во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки, рассказали в организации по итогам проведенного исследования закупленной продукции.

Фото: Freepik / автор azerbaijan_stockers

Исследовалась продукция следующих торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра», «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «МорМер», «Тунайча», «Горчаков», Metro Chef.

Отмечается, что во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк и плесень. Кроме того, не обнаружены паразиты и их личинки.

«Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра". У икры "МорМер", "Горчаков" выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность — ред.)», — рассказали в организации.

В икре «Москва на волне» выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Также у образцов двух марок во вкусе отмечена горечь, еще в одном — горечь и острота, а в другом — горечь и кисловатое послевкусие, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества, это нарушение, однако икра изготовлена по нормам технических условий (ТУ), поэтому зафиксировано только несоответствие требованиям организации.

Икра марки «Деликатеска», изготовленная по ГОСТу, не соответствует стандарту по количеству соли — 3,2% против принятых 4-7% в зависимости от сорта, указали в организации. Продукция марки «365 дней», произведенная по нормам технических условий, не соответствует стандарту Роскачества (2-5%), соли в ней больше 5%.

