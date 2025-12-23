Общество

Росгвардейцы Псковской области участвовали в донорской акции «От сердца к сердцу»

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области приняли участие во всероссийской ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Акция «От сердца к сердцу» направлена на пополнение запасов донорской крови и её компонентов в региональных медицинских учреждениях.

В Пскове на станции переливания крови росгвардейцы прошли предварительный медицинский осмотр и сдали кровь. Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто впервые решил присоединиться к донорскому движению. Все подходили к процедуре ответственно и соблюдали необходимые требования подготовки, подчеркнула пресс-служба управления.

Один из участников отметил, что сдача крови помогает людям, нуждающимся в переливании, а для сотрудников Росгвардии участие в акции является проявлением гражданской позиции и частью служения обществу.

Всероссийская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно при поддержке ведомства, цель — пополнение банков крови и популяризация добровольного донорства среди сотрудников Росгвардии и жителей регионов.