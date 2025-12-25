Об особенностях шестидневной рабочей недели рассказали псковские профсоюзы

Шестидневная рабочая неделя таит в себе множество тонкостей, которые работодателям необходимо учитывать для соблюдения законных прав трудящихся. Как правильно выстроить производственный календарь, рассказала главный инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

- Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, насколько часто работодатели сталкиваются с шестидневными рабочими неделями?

- Несмотря на то, что пятидневная рабочая неделя стала привычной для большинства, многие предприятия, учреждения и организации по-прежнему работают по шестидневному графику — с одним выходным днём, как правило, воскресеньем. Для них производственный календарь на 2026 год — особенно ценный инструмент планирования, ведь особенности такого режима труда требуют тщательного учёта как праздничных дней, так и норм рабочего времени.

- В следующем году также будут государственные праздники, как будут распределяться рабочие дни?

- В 2026 году нерабочие праздничные дни остаются неизменными: от Нового года до Дня народного единства — всего 8 официальных праздников, установленных статьёй 112 Трудового кодекса РФ. Однако их влияние на график работы при шестидневке имеет свои нюансы.

Особое внимание — переносу выходных дней. Согласно постановлению правительства РФ от 24.09.2025 № 1466, в 2026 году два выходных дня переносятся: с субботы 3 января на пятницу 9 января и с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря. Но для работников с шестидневной неделей 3 января — рабочий день (суббота), поэтому перенос этого дня не применяется. В результате новогодние каникулы для них будут короче — 9 дней подряд: с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Другие «мосты» выходных в 2026 году: 22–23 февраля — День защитника Отечества, 8–9 марта — Международный женский день, 9–10 мая — День Победы.

- Как в таком случае регулируется рабочий график в предпраздничные дни? С ними что-то происходит?

- В соответствии со статьёй 95 ТК РФ, предпраздничные дни — сокращённые на один час. В 2026 году это 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Важно! Для шестидневной рабочей недели последний рабочий день перед воскресным выходным (суббота) не может превышать 5 часов — это требование статьи 95 ТК РФ, которое часто упускают из виду.

- Как рассчитывается норма рабочего времени в таких случаях?

- Норма рабочего времени в 2026 году рассчитывается по тому же принципу, что и при пятидневке: исходя из 40-часовой недели, но с распределением часов на шесть рабочих дней. При этом общая годовая норма учитывает все праздники, сокращённые дни и переносы, что делает планирование фонда рабочего времени точным и юридически корректным.

- Получается, производственный календарь - это очень важный инструмент. Что он гарантирует?

- Производственный календарь — это не просто таблица с цифрами. Это гарантия соблюдения трудовых прав, справедливого расчёта зарплаты и рационального использования времени. Особенно — в условиях нестандартного графика работы. Пусть 2026 год принесёт не только продуктивность, но и баланс между трудом и отдыхом — даже если выходной у вас только один в неделю.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов