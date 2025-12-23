Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Гончаренко

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гость студии - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Каким был уходящий год для депутатов в целом? На чем был сделан акцент в работе? Как себя зарекомендовал «новобранец» гордумы Антон Мороз, избранный на сентябрьских выборах депутатом по 3-му округу? Помогают ли контрольные выезды депутатов в округа реально решать вопросы, которые ставит население? Каковы главные задачи гордумы на следующий год?

Ведущая - Любовь Кузнецова.

