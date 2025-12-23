«ТОС – это не только скамейки»: локальный бренд развивают в Красногородском округе

Территориальное общественное самоуправление «Платишино» вывело работу с населением и администрацией Красногородского муниципального округа на новый уровень. Как с помощью ТОС развивать локальный бренд, рассказала председатель ТОС «Платишино», депутат Собрания Красногородского муниципального округа Надежда Иванова в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM).
Фестиваль дал последующий импульс к тому, чтобы сделать гусли брендом этой территории.
«Мы подумали, почему бы фестиваль не сделать брендом нашей территории? На домах начинают появляться адресные таблички в форме гуслей. Это тоже интересно, когда сами жители принимают это, увлекаются», – добавила Надежда Иванова.
По ее словам, вокруг этой деятельности в округе новый виток в своем развитии получили ремесла.
На деньги, полученные при проведении фестиваля, ТОС планирует свои дальнейшие действия, направленные на благоустройство и улучшение жизни местных жителей.
«К примеру, после фестиваля мы получаем определенную сумму денег. Мы тратим, например, их на кованый мост на Родники, закупили две скамейки в парк дополнительно. Помимо этого, купили бензин для снегоуборочной машины, необходимые запчасти», – подытожила Надежда Иванова.