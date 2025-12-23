Общество

«ТОС – это не только скамейки»: локальный бренд развивают в Красногородском округе

Территориальное общественное самоуправление «Платишино» вывело работу с населением и администрацией Красногородского муниципального округа на новый уровень. Как с помощью ТОС развивать локальный бренд, рассказала председатель ТОС «Платишино», депутат Собрания Красногородского муниципального округа Надежда Иванова в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM).

«Это дало колоссальный толчок к развитию территории. ТОС – это не только скамейки. ТОС - это инструмент, когда не нужно жить от гранта до гранта, это повседневная кропотливая работа. У нас заключено огромное количество соглашений. Мы занимаемся совершенно разными вопросами. Если брать культурный пласт, то у нас совместный проект с Центром народного творчества и министерством культуры - это фестиваль гусельной музыки "Граинская сторона". В этом году уже в четвертый раз он состоялся и около 2 тысяч туристов посетили этот фестиваль. Это возможность не только услышать гостей мирового уровня, которые выступают наравне с начинающими, но это также и презентация территории, имидж территории, на которую они приезжают», – пояснила Надежда Иванова.

Фестиваль дал последующий импульс к тому, чтобы сделать гусли брендом этой территории.

«Мы подумали, почему бы фестиваль не сделать брендом нашей территории? На домах начинают появляться адресные таблички в форме гуслей. Это тоже интересно, когда сами жители принимают это, увлекаются», – добавила Надежда Иванова.

По ее словам, вокруг этой деятельности в округе новый виток в своем развитии получили ремесла.

«Стали развиваться ремесла. Пенсионеры стали востребованы, вспоминают, как вязать, например. В этом году мы возродили гончарное мастерство. Мы с детками занимаемся, нам печь подарили. Наша граинская глина, оказывается, очень хорошо поддается и обжигается. Нужно работать с населением во всех направлениях», – подчеркнула Надежда Иванова.

На деньги, полученные при проведении фестиваля, ТОС планирует свои дальнейшие действия, направленные на благоустройство и улучшение жизни местных жителей.

«К примеру, после фестиваля мы получаем определенную сумму денег. Мы тратим, например, их на кованый мост на Родники, закупили две скамейки в парк дополнительно. Помимо этого, купили бензин для снегоуборочной машины, необходимые запчасти», – подытожила Надежда Иванова.