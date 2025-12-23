Общество

«Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 декабря.

Сегодняшний гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги уходящего года для южной столицы региона.

Основные вызовы 2025 года. Как с ними справился город? Как решается больной вопрос с уличным освещением? Какие взяты темпы по газификации? Много ли в Великих Луках построено жилья в текущем году? Появятся в ближайшие годы в Великих Луках новые кварталы? Что делается и что будет делаться, чтобы город становился привлекательнее для молодежи?