Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области», который начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

2025-й был примечателен тем, что муниципальная реформа достигла финальной точки, и теперь все наши районы преобразованы в муниципальные округа. Почему нельзя было оставить всё, как есть? Насколько гладко районы переходят на одноуровневую систему местного самоуправления? Какие позитивные изменения произошли в муниципальных образованиях за это время? Какие застарелые проблемы удалось решить? Насколько успешно развивается движение ТОС?

Эти и другие вопросы сегодня обсудят: