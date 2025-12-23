Общество

Андрей Беляев и Александр Терентьев поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 102-летием

Сегодня свой 102-й день рождения празднует ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Великие Луки Мария Сизова. С юбилейной датой ее лично поздравили глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев и депутат округа Александр Терентьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотографии: администрация Великих Лук

Боевая биография Марии Сизовой началась в 1942 году: она была зачислена медсестрой в 7-й пехотный полк 24-й Железной дивизии. Войсковая часть вела ожесточенные бои на Калининском фронте, в том числе на Ступинской высоте. Особая страница в жизни женщины – участие в Сталинградской битве, в которой она получила тяжелое ранение, спасая раненых бойцов.

За проявленное мужество ветеран удостоена высоких наград: медалей «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».

Депутаты вручили имениннице цветы и поздравительные адреса, выразили глубокую благодарность за ратный подвиг, пожелали здоровья и бодрости духа.