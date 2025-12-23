Общество

Детский омбудсмен Псковской области передала новогодние подарки несовершеннолетним в СИЗО региона

В преддверии Нового года уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова совместно с сотрудниками УФСИН России по Псковской области передала сладкие новогодние подарки несовершеннолетним, содержащимся в следственных изоляторах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В СИЗО-1 города Пскова детский омбудсмен лично пообщалась с двумя молодыми людьми, вручила им подарки и пожелала оптимизма и удачи. В ходе визита Наталия Соколова также поинтересовалась условиями их содержания, организацией быта, питания и досуга. После общения с подростками состоялась рабочая встреча с помощником начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе регионального УФСИН Вячеславом Ивановым и начальником изолятора Тимуром Джалиловым. Участники подвели итоги уходящего года в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в учреждении, и обсудили планы на следующий год.

Аналогичное мероприятие прошло в следственном изоляторе №2 в Великих Луках. Двоим несовершеннолетним, содержащимся в учреждении, также были переданы сладкие подарки и наилучшие пожелания от имени уполномоченного по правам ребенка и псковского областного отделения Российского детского фонда руководством СИЗО.

«Даже в сложный период жизни, который переживают эти ребята, важно создавать условия для сохранения человеческого достоинства и давать почувствовать заботу и внимание, особенно в преддверии праздников, и эта поддержка обязательно станет для них стимулом к позитивным изменениям», — отметила Наталия Соколова.