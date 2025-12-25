Общество

Псковичи назвали самые неудачные новогодние подарки - опрос

Среди неудачных подарков на новогодние праздники лидирует одежда и аксессуары (9% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

На втором месте косметика и средства гигиены (5%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (5%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Ещё 10% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. Однако много хуже всего этого, по словам псковичей, — отсутствия презента вовсе (18% опрошенных). Впрочем, 34% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.
 

