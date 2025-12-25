Общество

Михаил Ведерников проверил ход строительства школы для одаренных детей в Борисовичах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по объектам Пскова проверил ход строительства школы для одаренных детей в деревне Борисовичи Псковского округа. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Здесь и далее: скриншоты из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

На площадке вместе с главой региона работу оценивала глава Псковского округа Наталья Федорова. Подрядчик отчитался, что возводимая школа рассчитана на 800 учеников и будет включать в себя современный кампус для проживания 300 воспитанников. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года.

На данный момент строительство ведется активными темпами: работы идут одновременно на основном корпусе школы и здании кампуса. Уже выполнены фундаменты под гараж и контрольно-пропускной пункт. На объекте задействовано более 200 человек. Как сообщил представитель подрядчика, завершено устройство фундамента и начался монтаж вертикальных конструкций.

При этом губернатору доложили, что график работ имеет незначительное отставание — около 20 дней. Михаил Ведерников подчеркнул необходимость наверстать упущенное время.

 
 

«Нам надо войти в график, показать хорошую динамику постройки, и в феврале-марте я буду готов разговаривать по дополнительным средствам», — заявил губернатор.

