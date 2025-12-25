Россияне стали чаще брать больничные в 2025 году

Россияне стали чаще оформлять больничные — за девять месяцев 2025-го число выплат по ним выросло на 11%, до 26 миллионов, следует из данных Счетной палаты.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Одна из причин — официально болеть стало выгоднее: в 2025-м максимальный размер компенсации увеличился до 5,7 тысяч в день, а в 2026-м повысится до 6,8 тысяч. Кроме того, рынок труда стал более «белым» и начал охлаждаться, из-за чего работодатели охотнее отпускают сотрудников на восстановление.

Вместе с тем есть и проблема злоупотреблений, когда больничные используют как замену отпуска или для подработки. На этом фоне Минздрав обсуждает изменение порядка выдачи листков нетрудоспособности: при четырех и более больничных за полгода новый документ планируется оформлять максимум на три дня, а решение о продлении передавать врачебной комиссии.

За девять месяцев 2025-го из бюджета Соцфонда направили почти 522 миллиардов рублей на выплаты по временной нетрудоспособности — на 20% больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост расходов внесло увеличение максимального размера больничного: в 2025-м он вырос почти в полтора раза, до 5,7 тысяч в день. Дополнительным фактором стало расширение числа страховых случаев. Так, к октябрю было оформлено более 26 миллионов таких листков, что на 11% превышает показатель 2024-го. Это следует из последнего доклада Счетной палаты об исполнении бюджета СФР, пишут «Известия».

Увеличение выплат по больничным листам в 2025 году связано с несколькими факторами. В частности, с 1 января 2023-го право на оформление пособий получила новая категория застрахованных — работники по гражданско-правовым договорам, что расширило круг получателей. Кроме того, увеличилось число случаев ухода за больными членами семьи, прежде всего детьми, отметили в фонде.

В свою очередь ключевым драйвером роста расходов на пособия стало увеличение стоимости самих выплат, продолжили в СФР. На это повлияли индексация предельной базы для начисления страховых взносов на 24%, повышение МРОТ на 16,6%, а также общий рост зарплат. В результате средняя стоимость одного дня нетрудоспособности увеличилась с 1,5 тысяч рублей в 2024 году до 1,8 тысяч — в 2025-м.

Рост числа больничных связан с тем, что их оформление стало выгоднее. В 2025-м был повышен МРОТ до 22,4 тысяч — этот показатель напрямую влияет на размер компенсации. Кроме того, еще с 2023-го Соцфонд ввел единый тариф страховых взносов для работодателей, на основе которого рассчитываются пособия. В результате за два года размер таких выплат вырос почти вдвое, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В 2026 году максимальный размер больничного увеличится на 20% — до 6,8 тысяч в день. В 2027-м он достигнет 7,9 тысяч, а к 2028 году вырастет до 8,5 тысяч.

Кроме того, россияне стали чаще оформлять больничные из-за роста официальной занятости. Все больше граждан выходит «из тени» и устраивается на работу по Трудовому кодексу, что предполагает обязательное оформление листка нетрудоспособности при болезни, добавила Наталья Мильчакова.

«Высокий уровень занятости, а также рост нагрузки в ряде отраслей приводят к тому, что работники чаще обращаются за медицинской помощью и официально фиксируют периоды нетрудоспособности. Ранее часть таких случаев могла не оформляться», - отметила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Еще один фактор — упрощение процедуры оформления больничных. Переход на электронные листки позволяет открыть, продлить, а иногда и закрыть их через «Госуслуги», не выходя из дома. С технической точки зрения получение пособия стало значительно проще для миллионов граждан, отметила Наталья Мильчакова.

Кроме того, увеличение числа страховых случаев может быть связано с ростом заболеваемости на фоне хронического стресса в условиях экономической неопределенности, а также со старением рабочей силы, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

«Рост числа оформленных больничных в 2025-м носит восстановительный характер. В 2023–2024 годах их количество сократилось примерно на 10%. Такая динамика, вероятно, была связана с дефицитом кадров в ряде отраслей: согласовать отсутствие на работе из-за болезни стало сложнее, чем до 2022-го. В 2025-м, на фоне ослабления кадрового дефицита, работники получили возможность чаще восстанавливаться дома даже при легких недомоганиях», - объяснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.