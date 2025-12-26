Общество

День подарков отмечают 26 декабря

0

День подарков — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.

Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название.

Только в прошлом веке Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников — Рождества и Дня подарков — еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество.

В ряде стран День подарков наполнен и значимым спортивными событиями. Так, Австралии он становится ещё и значимым спортивным днем (схожим по интенсивности с церемониями Дня ANZAC). В Мельбурне проходит тестовый матч на главном крикетном поле, в Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race, которую называют иконой австралийских летних видов спорта, и которая соперничает по популярности с такими громкими для страны событиями, как Кубок Дэвиса (теннис) и Кубок Мельбурна (скачки), пишет calendar.ru.

День подарков — важнейший из дней для любителей охоты на лис в Великобритании и США, поскольку в этот день происходит наибольшее число встреч охотников и организуется охот на лис. Ежегодно именно 26 декабря стартует Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, организуемый Международной хоккейной федерацией, также в этот день проводятся матчи одного из туров высших лиг чемпионатов Англии, Шотландии и Северной Ирландии по футболу, а в африканских странах-членах Содружества наций — боксёрские поединки среди профессионалов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru