День подарков отмечают 26 декабря

День подарков — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.

Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название.

Только в прошлом веке Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников — Рождества и Дня подарков — еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество.

В ряде стран День подарков наполнен и значимым спортивными событиями. Так, Австралии он становится ещё и значимым спортивным днем (схожим по интенсивности с церемониями Дня ANZAC). В Мельбурне проходит тестовый матч на главном крикетном поле, в Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race, которую называют иконой австралийских летних видов спорта, и которая соперничает по популярности с такими громкими для страны событиями, как Кубок Дэвиса (теннис) и Кубок Мельбурна (скачки), пишет calendar.ru.

День подарков — важнейший из дней для любителей охоты на лис в Великобритании и США, поскольку в этот день происходит наибольшее число встреч охотников и организуется охот на лис. Ежегодно именно 26 декабря стартует Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, организуемый Международной хоккейной федерацией, также в этот день проводятся матчи одного из туров высших лиг чемпионатов Англии, Шотландии и Северной Ирландии по футболу, а в африканских странах-членах Содружества наций — боксёрские поединки среди профессионалов.