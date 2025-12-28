Врач рассказала о самых опасных для здоровья блюдах на новогоднем столе

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова рассказала какие блюда на новогоднем столе представляют наибольшую опасность для здоровья. По словам эксперта, за один вечер человек может получить до 3 тысяч калорий и до 190 грамм жира, что значительно превышает суточную норму.

«Абсолютными лидерами по числу печальных последствий остаются салаты с майонезом. Они создают огромную нагрузку на поджелудочную железу и печень, а многокомпонентные блюда быстро становятся идеальной средой для размножения бактерий, если их оставить на столе на ночь», — отметила Хохлова.

Особую опасность диетолог связывает с сочетаниями продуктов. По словам эксперта, так называемая смертельно опасная триада — алкоголь, жирная пища и майонез — может вызвать острый панкреатит, а смешивание нескольких видов алкоголя усиливает интоксикацию организма. Также вредны сочетания белковой пищи с цитрусовыми и жирного мяса с бобовыми гарнирами, которые вызывают брожение и изжогу.

Хохлова подчеркнула, что новогодние эксперименты с едой особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, пациентов с гипертонией и заболеваниями почек, а также для детей и пожилых.

Эксперт дала рекомендации, как провести праздник без вреда для здоровья. Она советует заранее продумать меню, готовить только любимые блюда, заменять майонез в салатах на йогурт или сметану, соблюдать умеренность и правило «одной тарелки», контролировать алкоголь и чередовать его с водой, а также завершать застолье до 22–23 часов, пишут «Известия».

«Новый год — это праздник радости, а не испытание для организма. Разумный подход к меню и умеренность помогут встретить его бодро и без последствий для здоровья», — резюмировала Елена Хохлова.