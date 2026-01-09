«Хайпожоры»: Замедлено, заблокировано, запрещено

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры». Напомним, это программа, в которой ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова иронично обсуждают актуальные темы и события, которые вызвали активное обсуждение и полярность мнений в социальных сетях.

На этот раз они подведут итоги 2025 года. А они такие:

Замедлено

Заблокировано

Запрещено.

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.