 
Общество

Псковская область примет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку

0

Псковская область станет площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по немецкому языку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве образования Псковской области.

Соревнования пройдут с 28 марта по 2 апреля. В финальном этапе примут участие 265 школьников из 78 регионов России.

Заключительные этапы ВсОШ в этом году стартовали по 24 общеобразовательным предметам, в них задействованы более 9 тысяч учащихся со всей страны. Первые соревновательные туры уже состоялись по экономике и испанскому языку — они прошли в Московской области и Москве.

«В этому году в финальном этапе олимпиады по немецкому языку примут участие 265 школьников из 78 регионов. Программа олимпиады предполагает два соревновательных тура, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов, а также экскурсионные и досуговые мероприятия, посвященные Году единства народов России. Проведение в регионе всероссийской олимпиады — это знаковое событие для всего учительского сообщества. Безусловно, для участников это очень ответственный этап, большинство ребят готовятся ни один год, чтобы взять заветный диплом заключительного этапа», - отметила руководитель Центра олимпиадного движения в ПсковГУ Светлана Косачева.

Победители и призеры получат возможность поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

Состязания проводятся минпросвещения в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026