Псковская область примет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку

Псковская область станет площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по немецкому языку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве образования Псковской области.

Соревнования пройдут с 28 марта по 2 апреля. В финальном этапе примут участие 265 школьников из 78 регионов России.

Заключительные этапы ВсОШ в этом году стартовали по 24 общеобразовательным предметам, в них задействованы более 9 тысяч учащихся со всей страны. Первые соревновательные туры уже состоялись по экономике и испанскому языку — они прошли в Московской области и Москве.

«В этому году в финальном этапе олимпиады по немецкому языку примут участие 265 школьников из 78 регионов. Программа олимпиады предполагает два соревновательных тура, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов, а также экскурсионные и досуговые мероприятия, посвященные Году единства народов России. Проведение в регионе всероссийской олимпиады — это знаковое событие для всего учительского сообщества. Безусловно, для участников это очень ответственный этап, большинство ребят готовятся ни один год, чтобы взять заветный диплом заключительного этапа», - отметила руководитель Центра олимпиадного движения в ПсковГУ Светлана Косачева.

Победители и призеры получат возможность поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

Состязания проводятся минпросвещения в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».