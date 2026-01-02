«Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей

Сказка «Буратино», созданная при участии Национальной Медиа Группы, за первые сутки в прокате собрала более 226,6 миллиона рублей, следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Картина вышла на большие экраны 1 января.

«За первые сутки проката фильм собрал свыше 226,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Зрители раскупали билеты на сеансы заранее. Во многих кинотеатрах страны увеличили количество показов сказочной ленты, пишет РЕН ТВ.

Новый фильм о Буратино вышел ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма «Приключения Буратино», который зрители увидели 1 января 1976 года.