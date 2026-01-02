Общество

«Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей

0

Сказка «Буратино», созданная при участии Национальной Медиа Группы, за первые сутки в прокате собрала более 226,6 миллиона рублей, следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Картина вышла на большие экраны 1 января.

«За первые сутки проката фильм собрал свыше 226,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Зрители раскупали билеты на сеансы заранее. Во многих кинотеатрах страны увеличили количество показов сказочной ленты, пишет РЕН ТВ.

Новый фильм о Буратино вышел ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма «Приключения Буратино», который зрители увидели 1 января 1976 года.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru