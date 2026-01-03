Шесть мальчиков родилось в первый день 2026 года в Псковской области

В первый день 2026 года в Псковской области родилось шесть мальчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Перинатальном центре Псковской области.

«В первый день 2026 года в Псковской области родилось шесть малышей – все мальчики: пятеро в Пскове и один в Великих Луках.

Первые роды врачи перинатального центра приняли в 6:59», - сообщили в лечебном учреждении.

Отмечается, что всего за два первых январских дня в регионе на свет появились 13 детей: 8 мальчиков и 5 девочек.

«Поздравляем родителей с радостным событием, желаю крепкого здоровья мамам и малышам, благополучия семьям!» - добавили в Перинатальном центре.

Спасибо врачам и медперсоналу – всем, кто в праздничные дни остаётся на дежурстве и заботится о самых маленьких жителях Псковской области!