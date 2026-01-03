Общество

Шесть мальчиков родилось в первый день 2026 года в Псковской области

0

В первый день 2026 года в Псковской области родилось шесть мальчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Перинатальном центре Псковской области.

«В первый день 2026 года в Псковской области родилось шесть малышей – все мальчики: пятеро в Пскове и один в Великих Луках.
Первые роды врачи перинатального центра приняли в 6:59», - сообщили в лечебном учреждении.

Отмечается, что всего за два первых январских дня в регионе на свет появились 13 детей: 8 мальчиков и 5 девочек.

«Поздравляем родителей с радостным событием, желаю крепкого здоровья мамам и малышам, благополучия семьям!» - добавили в Перинатальном центре.

Спасибо врачам и медперсоналу – всем, кто в праздничные дни остаётся на дежурстве и заботится о самых маленьких жителях Псковской области! 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026