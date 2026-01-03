Поезд Деда Мороза задержится в Москве еще на день и отправится в Великие Луки

Поезд Деда Мороза во второй раз примет гостей на Киевском вокзале Москвы, а вечером продолжит путь по другим городам России. Первой после российской столицы остановкой станут Великие Луки.

Поезд представляет собой передвижную резиденцию: внутри – приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для команды Деда Мороза.

Гости смогут принять участие в праздничной программе с артистами и аниматорами, заглянуть в кабину паровоза, подбросить угля в топку, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры или отправить послание Деду Морозу. Фото на фоне сказочного поезда и в тематических купе также доступны для всех посетителей. Кроме того, по заранее купленным билетам можно присоединиться к отдельной программе, включающей встречу с Дедом Морозом, квест, чаепитие или спектакль в вагоне-кукольном театре.

В этом сезоне поезд Деда Мороза начал путешествие 19 ноября из Владивостока. Состав посетит 70 городов и вернется в Великий Устюг 11 января 2026 года. Первый рейс поезда состоялся 5 декабря 2021 года. За это время поезд побывал в 302 городах, преодолел более 108 тысяч километров, провел в пути 244 дня, а его встречали почти два миллиона человек, пишет «МИР24».

Ранее передвижение Деда Мороза в реальном времени можно было наблюдать с помощью специальной карты, созданной на базе платформы Росавиации. Свой путь он начал 31 декабря в 9 утра по московскому времени, после чего посетил все 11 часовых поясов России и в ключевых городах каждого пояса появлялся ровно в полночь по местному времени, символизируя наступление Нового года.