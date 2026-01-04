Общество

Россиянам рассказали о новых правилах использования водительского удостоверения

С начала 2026 года граждане при заселении в гостиницы, санатории, пансионаты, кемпинги и другие подобные объекты могут предъявлять администрации не только общегражданский паспорт, но и национальное водительское удостоверение, рассказал депутат  Государственной Думы Никита Чаплин, передает «Лента.ру».

По словам парламентария, это важное изменение делает взаимодействие человека с сервисными службами более комфортным. Данное право, по его словам, закреплено поправками в соответствующие акты правительства, а техническую возможность для реализации этой нормы обеспечивает министерство внутренних дел РФ.

«Администрация гостиницы или другого учреждения через специальные каналы связи сможет проверить подлинность предъявленного документа, сверившись с базами данных Госавтоинспекции. Такой механизм позволяет исключить случаи мошенничества и гарантирует достоверность сведений о постояльце. Данная норма имеет факультативный характер. Паспорт гражданина Российской Федерации по-прежнему остается основным документом, удостоверяющим личность», — объяснил депутат. По его словам, речь идет о предоставлении права выбора, что особенно актуально в ситуациях, когда паспорт случайно оставлен дома.

«Сведения о постояльце, включая номер водительского удостоверения, будут фиксироваться в том же порядке, что и при использовании паспорта. Просто в соответствующей графе будет указан другой документ-основание. Работникам объектов размещения нет необходимости проходить специальное обучение, процедура регистрации остается прежней», — уточнил депутат.

