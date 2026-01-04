Общество

Открытая лекция об истории Пскова пройдет в городской библиотеке



5 января в 17 часов Центральная городская библиотека приглашает на открытую лекцию историков и археологов Елены и Сергея Салминых «Псков от Василия Ивановича до Бориса Годунова. Русский город в 16 веке».

«История Пскова в 16-м веке – это история русского города, долгое время находившегося в изоляции и существовавшего на самой границе чужого мира, внезапно для себя оказавшегося включенным в состав огромной империи.  Именно это событие – вхождение в состав Московского государства – превратило Псков в тот город, следы которого мы видим, проходя по современным улицам. И сформировало представление о Пскове, как о главном торговом городе Северо-Западной Руси. Этому событию Псков многим обязан.
Но как это событие приняли псковичи? Каким образом Псков превратился в центр международной торговли? Какую роль сыграл он в Ливонской войне, и какую роль Ливонская война сыграла в жизни Пскова? Обо всем этом будет рассказано в лекции замечательных российских археологов, исследователей древнего Пскова», - рассказали в библиотеке.

