Экскурсии, программы и мастер-классы ждут гостей Псковского музея

В Музейном образовательном центре еще целую праздничную неделю гостей ждет большое количество активностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.





В Палатах у Сокольей башни каждый день организуют обзорные экскурсии. Гости узнают, кем были владельцы палат, почему они имеют второе название, почему был перенесен главный выход на другую сторону и что уцелело в пожаре 1944 года, а также много других интересных фактов.



В Музейной мастерской посетителей ждут мастер-классы по набойке «Мастерство манерное», по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках», мастер-классы «Открытка в стиле XIX века. Новый год/Рождество» и по росписи ложки и многие другие.



Во Дворе Постникова специально для новогодних каникул подготовили вечерние экскурсии. Вы увидите прекрасные купеческие палаты в вечернем убранстве и познакомитесь с их богатой историей.



Также посетителей палат ждут интерактивные программы и новогодние представления: «Куда ведут старинные ступени», «Вертеп: рождественский спектакль», «Белая скатерть Рождества» и «До Нового года не трогать».