Общество

Экскурсии, программы и мастер-классы ждут гостей Псковского музея

0

В Музейном образовательном центре еще целую праздничную неделю гостей ждет большое количество активностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.


 
В Палатах у Сокольей башни каждый день организуют обзорные экскурсии. Гости узнают, кем были владельцы палат, почему они имеют второе название, почему был перенесен главный выход на другую сторону и что уцелело в пожаре 1944 года, а также много других интересных фактов.
 
В Музейной мастерской посетителей ждут мастер-классы по набойке «Мастерство манерное», по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках», мастер-классы «Открытка в стиле XIX века. Новый год/Рождество» и по росписи ложки и многие другие.
 
 Во Дворе Постникова специально для новогодних каникул подготовили вечерние экскурсии. Вы увидите прекрасные купеческие палаты в вечернем убранстве и познакомитесь с их богатой историей.
 
Также посетителей палат ждут интерактивные программы и новогодние представления: «Куда ведут старинные ступени», «Вертеп: рождественский спектакль», «Белая скатерть Рождества» и «До Нового года не трогать».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026