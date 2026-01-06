Общество

Спартак, Славяна и Оскар: названы самые редкие имена родившихся в 2025 году псковичей

0

В 2025 году в Псковской области родились более 3 700 детей. Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил, Матвей, Артём и Максим, а среди девочек – София, Анна, Василиса и Мария, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале и заметил, что выбор имен во многом совпадает с тенденциями, которые прослеживаются и в других регионах России.

Самыми необычными именами были Ирвин, Оскар, Радомир, Спартак, Бландина, Георгина, Евлания, Луна Юуль, Сибирь, Эльмирия, Славяна и Ясна.

При этом имена Амелия и Николь перестали быть редкими: в 2025 году с каждым из них были зарегистрированы по десять девочек.

Именем Ольга, некогда одним из самых распространённых в Псковском регионе, в 2025 году назвали тринадцать новорождённых псковичек.

«Поздравляю все семьи, в которых в 2025 году появились на свет малыши! Мира, добра и благополучия деткам и их родителям!» - заключил Михаил Ведерников. 

Напомним, в декабре в Пскове родились 120 мальчиков и 97 девочек, в Великих Луках за прошлый месяц на свет появились 37 мальчиков и 31 девочка.  

