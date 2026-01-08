Общество

Псковские следователи исполнили детские мечты на новогодних праздниках

В новогодние праздники офицеры следственного управления Следственного комитета России по Псковской области исполняют заветные детские мечты, присоединившись к акции «Ёлка желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области. 

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

«Акция "Ёлка желаний" стала доброй традицией для сотрудников следственного управления. Следователи с радостью откликнулись на исполнение желаний и постарались исполнить именно то, о чем мечталось», - отметили в ведомстве.

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел исполнили желание двенадцатилетней Рады, подарив ей учебный манекен для причесок, который поможет ей осуществить мечту и научиться плести сложные косы и создавать красивые прически.

Сотрудники следственного отдела по городу Пскову не оставили без внимания мечту десятилетней Миллы, которая мечтала о большом компьютерном кресле, в котором было бы удобно заниматься любимым делом - рисовать. Также девочке вручили набор юного художника, который, как надеются следователи, пригодится ей для создания новых творческих шедевров.

Сотрудники аппарата следственного управления поздравили девятилетнего Мишу, мечтавшего о конструкторе. Следователи подарили мальчику большой набор конструкторов, с которыми Миша сможет создавать своих любимых персонажей.

 

