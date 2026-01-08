Общество

Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках

0

Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, пишет Life.

«В последние три дня возле дома Лурье — тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается», — говорится в материале.

По данным Life, сторона покупательницы пригласила Долину и ее представителей 9 января на передачу ключей, однако пока неизвестно, состоится ли она. Отмечается также, что Полина Лурье еще не завезла вещи в квартиру.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, пишет РИА Новости.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.

 

