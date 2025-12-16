Недвижимость

«Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главней всего — погода в доме» - когда известная певица Лариса Долина пела эту песню, она и подумать не могла, что спустя почти 30 лет положит начало неприятной истории, которая на рынке недвижимости получит название «Эффект Долиной» или «бабушкина схема»! Летом 2024 года певица продала квартиру площадью 236 кв. м в элитном ЖК в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а затем объявила, что совершила продажу под влиянием мошенников, отдав им деньги. В итоге она смогла отсудить пятикомнатные апартаменты обратно, а покупательница Полина Лурье осталась без элитной квартиры и без денег.

После этого на певицу обрушилась волна хейта. Не стеснялись в критических выражениях и ее коллеги по «цеху». Кто-то даже призывал «отменить» Долину: больше не приглашать ее на концерты, шоу и корпоративы. При этом некоторые музыканты, в частности, Иосиф Пригожин, Игорь Бутман, Филипп Киркоров и Григорий Лепс, приняли сторону певицы, считая, что в этой ситуации она тоже жертва. Так или иначе, суд, который раньше в похожих ситуациях защищал интересы добросовестного приобретателя, а теперь вынес решение в пользу Долиной, спровоцировал правовой казус, отразившийся на российском рынке недвижимости и не только недвижимости. И получается, что теперь любой человек, продавший квартиру или автомобиль, может заявить, что был обманут или невменяем, и забрать свое имущество обратно без компенсации покупателю.

Как следствие, уровень доверия к продавцам вторичной недвижимости, особенно к лицам пожилого возраста, в России снизился. Весь рынок вторичного жилья и автотранспорта просто «подвис», о чем пишут все федеральные и региональные СМИ. «Бабушкина схема» заставила страдать добропорядочных продавцов и покупателей — теперь им приходится собирать справки нарколога, психиатра и проделывать множество других опций, чтобы доказать безопасность сделки со своей стороны. Насколько «эффект Долиной» отразился на псковском рынке недвижимости? Есть ли в нашем городе аналогичные кейсы? Об этом — в программе «Дневной дозор».

А для начала следует сказать, что с юридической точки зрения стало основанием для признания сделки о купле-продаже квартиры недействительной. Суд распознал мошенническую схему, признав, что и переводы средств сопровождались существенными нарушениями, вводом в заблуждение и манипуляцией доверия. Соответственно Долина была признана жертвой мошенников. Так или иначе, вся эта история стала ярким примером сложного спора, где суд, пытаясь найти справедливый компромисс, создал юридически противоречивую и практически неисполнимую ситуацию, отмечает арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. В этом плане она надеется на Верховный суд — что он восстановит справедливость в отношении добросовестного покупателя.

«Что касается правоприменительной и судебной практики, то после этих решений в отношении Долиной, по крайней мере первая, вторая и третья инстанции кассационные, надо сказать, что все подпрыгнули. Потому что, как гром среди ясного неба, одновременно ушла очень существенная скрепа в результате этих всех судебных актов о том, что добросовестный покупатель не должен пострадать. При этом изменили даже само понятие, возложив на покупателя какие-то сверхспособности, сверхдействия по оценке реального положения продавца имущества. То есть это новое. И вот этот стандарт поведения покупателя в сделке, который порождается этими судебными актами. Это тоже новое. Но лично я искренне надеюсь, что Верховный суд оставит покупателя с квартирой и восстановит традиционное понимание и традиционную, уже годами сложившуюся судебную практику, относительно добросовестного поведения покупателя, чтобы покупатель, который реально приобрел недвижимость за денежные средства, реально передав их продавцу, не страдал. Потому как данное решение говорит об обратном, что возможны иные последствия, поэтому лично я и мои ребята в нашем офисе наблюдаем за этим и ждем разрешения по этой ситуации в Верховном суде, думаем и надеемся, что традиционный способ оценки сделки будет восстановлен».

Одно из проявлений «эффекта Долиной» заключается в том, что люди стали более осторожными при покупке квартир, отметил риэлтор Андрей Шубарцов.

В частности, когда речь идет о приобретении «вторички», они уже более пристально интересуются возрастом собственника жилья и начинают волноваться, когда слышат, что он уже пожилой. В этом плане задача риэлтора — снять сомнения клиента, а в случае, если усматриваются признаки мошенничества, - отговорить его от приобретения квартир, где неприятная история потенциально возможна, отметил эксперт. С тем, что клиент стал более осмотрителен, сталкивается в своей практике и руководитель агентства недвижимости Expert Realty Алексей Герчук. В целом же он оценивает псковский рынок недвижимости как спокойный и консервативный.

«Мы, как эксперты по недвижимости, давно наблюдаем тенденцию, что нужно тщательно проверять продавцов, особенно пенсионного возраста, и к таким сделкам подходим с особой осторожностью. В частности, у пенсионеров обязательно должно быть альтернативное жилье, то есть цель продажи должна быть ясна и понятна. Поэтому какой-то особой отрицательной тенденции мы не замечаем».

Индивидуальный предприниматель, руководитель агентства «Надежный агент» Любовь Суззе в своей практике тоже сталкивается с покупателями, которые сомневаются в безопасности приобретения вторичного жилья (некоторые в итоге делают выбор в пользу квадратных метров в новостройке). В этом плане риэлтору очень важно успокоить своих клиентов и сделать всё от себя зависящее, чтобы обезопасить сделку.

«Так как не у всех есть возможность приобретать новостройки, делать в них ремонты, людям нужно жить здесь, сегодня и сейчас, соответственно, более тщательно подходим к выбору объекта. То есть задачи-то риэлтора, конечно, смягчить и успокоить своего заказчика и потенциального покупателя. Более трепетно и ответственно отнестись к юридической проверке объекта, исключить возможность приобретения квартир, которые являются единственным жильем, приобретение квартир с более расширенным пакетом документов, подразумевающие наличие еще имущества у продавца помимо данной продаваемой квартиры. Запросить справки из психонаркодиспансера, не состоит ли он на учете. Учесть увеличение сроков по сделке, но они на сегодняшний день зачастую у нас увеличены ввиду того, что часто люди реализуют свое, чтобы приобрести новое, здесь идет разрыв, с момента внесения по предварительному договору аванса какого-то, да, и выхода уже на основную сделку. То есть увеличение сроков для того, чтобы исключить момент спонтанной продажи».

На фоне резонансной истории с квартирой Долиной многие люди начали массово обращаться за психиатрическим освидетельствованием перед продажей недвижимости, чтобы подтвердить свою сделкоспособность — то есть способность понимать, что делаешь, и руководить своими действиями в момент совершения сделки. Эта тенденция наблюдается и в Псковской области. Как отмечает исполняющий обязанности заведующего диспансерного наркологического отделения Псковского клинического центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков, за последний месяц число посетителей, обращающихся за справками, выросло в три раза.

«Я врач-психиатр, который на сегодняшний день сидит, в том числе, и на приеме, и осматривает людей, выдает справки. Я могу сказать, что когда спрашивал людей, многие говорят о том, что нам необходима справка именно для приобретения или продажи жилья или автомашины. За последний месяц количество таких справок, по ощущениям, раза в три возросло. Потому что такие справки стали требовать агентства от покупателей и продавцы».

Между тем руководитель строительной компании «Монолит» Олег Брячак убежден, что «эффект Долиной» ни на вторичном, ни на первичном рынке недвижимости глобально не отразится. А чтобы обезопасить себя от мутных схем, он советует при осуществлении сделок с недвижимостью обращаться к профессионалам. Также Олег Брячак, как бы это странно на первый взгляд ни звучало, перечислил позитивные стороны «эффекта Долиной».

«Этот эффект, если так можно его назвать, показывает, каких масштабов достигла работа мошенников в нашей стране. И почему-то наши правоохранительные органы как-то не очень эффективно с этими мошенниками борются. Очень хорошо, что эта проблема коснулась Долиной, а хорошо, потому что теперь эта проблема, благодаря известности самой Долиной, также приобрела известность. Наверно, теперь каждая собака будет об этом говорить, а правоохранительные органы каким-то образом усилят свою работу. Я на это очень сильно надеюсь. Хотелось бы, чтобы каким-то образом наши законодатели начали совершенствовать нормативную базу, чтобы вот таких вот лазеек оставалось как можно меньше. То, что касается нашей организации, сталкивались мы ли мы с такими подобными вещами? Нет, мы не сталкивались, однако слышали о них. Я хочу наших граждан предупредить, дать очень дельный, хороший совет, чтобы сами они в подобные сделки не входили, всегда лучше заплатить небольшую денежку какому-то профессиональному агентству недвижимости и быть спокойным. Потому что профессионалы отработают этот вопрос купли-продажи квартиры гораздо более эффективно, нежели сам гражданин. На сегодняшний день достаточно много различных инструментов и сервисов для того, чтобы проверить историю квартиры, чтобы правильно платежи все прошли и никто не был обманут».

Сделки с недвижимостью не должны нарушать права добросовестных приобретателей. Недаром эту тему в свое время поднял и Конституционный суд, подчеркивает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Что же касается ситуации с Долиной, то, по его мнению, решение суда, оставившее добросовестного покупателя без квартиры и без денег, не должно становиться тенденцией.

«Моя позиция очень простая. Если покупатель ее квартиры каким-то образом связана с мошенниками или как-то участвовала в этой схеме, тогда как бы вопрос может стоять действительно достаточно серьезно. Если же ни у следственных, ни у правоохранительных органов никаких претензий к новым приобретателям нет, то все-таки закон существует и четко говорит, если сделка расторгается, то стороны должны вернуться в первоначальное состояние, то есть квартира отдается Долиной, а деньги Долина должна вернуть тем, кто эту квартиру пытался купить».

Недвижимость всегда продавали, покупали и будут продавать и покупать. В том числе у бабушек и дедушек, констатирует генеральный директор агентства недвижимости «Этажи-Псков» Роман Максименко. Он тоже уверен, что на рынок недвижимости Псковской области ситуация с Долиной никак не повлияет. Особенно если трезво подходить к сделкам с недвижимостью.

«Это может повлиять на конкретные кейсы, на конкретные ситуации, на конкретные случаи в конкретных местах, городах с конкретными людьми. В целом на рынок это никак не повлияет. Рынок огромен. Это первое. Второе, этот кейс даст законодателю почву для того, чтобы привести законодательство в определенную норму. До этого были кейсы там Петрова, Иванова либо Сидорова. Какие-то кейсы больше могут вызвать страхов и так далее, но если сделать несколько простых действий: обратиться к профессионалу - раз, сделать нотариальную сделку - два, совершить страхование -три, обеспечить четкую прозрачность - четыре, то все эти вещи минимизируют серьезнейшим образом риски. Надо просто с холодной головой подходить к сделкам с недвижимостью в особенности, потому что самое ценное, что есть у людей».

Как показал срез мнений наших сегодняшних собеседников, «эффект Долиной» особо ситуацию на псковском рынке недвижимости не поменял, тем не менее покупатели и продавцы квартир стали более осторожными. Оно и понятно: в условиях, когда бурная фантазия мошенников со скоростью принтера штампует новые и изощренные формы обмана, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ведь «главней всего — погода в доме» (особенно если этот дом или квартира у тебя есть). А все, что кроме, легко уладить с помощью суда...

Татьяна Иванова