«Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова? 

Изображение сгенерировано нейросетью: Gemini 3
«Главней всего — погода в доме» - когда известная певица Лариса Долина пела эту песню, она и подумать не могла, что спустя почти 30 лет положит начало неприятной истории, которая на рынке недвижимости получит название «Эффект Долиной» или «бабушкина схема»! Летом 2024 года певица продала квартиру площадью 236 кв. м в элитном ЖК в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а затем объявила, что совершила продажу под влиянием мошенников, отдав им деньги. В итоге она смогла отсудить пятикомнатные апартаменты обратно, а покупательница Полина Лурье осталась без элитной квартиры и без денег.
После этого на певицу обрушилась волна хейта. Не стеснялись в критических выражениях и ее коллеги по «цеху». Кто-то даже призывал «отменить» Долину: больше не приглашать ее на концерты, шоу и корпоративы. При этом некоторые музыканты, в частности, Иосиф Пригожин, Игорь Бутман, Филипп Киркоров и Григорий Лепс, приняли сторону певицы, считая, что в этой ситуации она тоже жертва. Так или иначе, суд, который раньше в похожих ситуациях защищал интересы добросовестного приобретателя, а теперь вынес решение в пользу Долиной, спровоцировал правовой казус, отразившийся на российском рынке недвижимости и не только недвижимости. И получается, что теперь любой человек, продавший квартиру или автомобиль, может заявить, что был обманут или невменяем, и забрать свое имущество обратно без компенсации покупателю.
Как следствие, уровень доверия к продавцам вторичной недвижимости, особенно к лицам пожилого возраста, в России снизился. Весь рынок вторичного жилья и автотранспорта просто «подвис», о чем пишут все федеральные и региональные СМИ. «Бабушкина схема» заставила страдать добропорядочных продавцов и покупателей — теперь им приходится собирать справки нарколога, психиатра и проделывать множество других опций, чтобы доказать безопасность сделки со своей стороны. Насколько «эффект Долиной» отразился на псковском рынке недвижимости? Есть ли в нашем городе аналогичные кейсы? Об этом — в программе «Дневной дозор».
А для начала следует сказать, что с юридической точки зрения стало основанием для признания сделки о купле-продаже квартиры недействительной. Суд распознал мошенническую схему, признав, что и переводы средств сопровождались существенными нарушениями, вводом в заблуждение и манипуляцией доверия. Соответственно Долина была признана жертвой мошенников. Так или иначе, вся эта история стала ярким примером сложного спора, где суд, пытаясь найти справедливый компромисс, создал юридически противоречивую и практически неисполнимую ситуацию, отмечает арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. В этом плане она надеется на Верховный суд — что он восстановит справедливость в отношении добросовестного покупателя.
Одно из проявлений «эффекта Долиной» заключается в том, что люди стали более осторожными при покупке квартир, отметил риэлтор Андрей Шубарцов.
В частности, когда речь идет о приобретении «вторички», они уже более пристально интересуются возрастом собственника жилья и начинают волноваться, когда слышат, что он уже пожилой. В этом плане задача риэлтора — снять сомнения клиента, а в случае, если усматриваются признаки мошенничества, - отговорить его от приобретения квартир, где неприятная история потенциально возможна, отметил эксперт. С тем, что клиент стал более осмотрителен, сталкивается в своей практике и руководитель агентства недвижимости Expert Realty Алексей Герчук. В целом же он оценивает псковский рынок недвижимости как спокойный и консервативный.
Индивидуальный предприниматель, руководитель агентства «Надежный агент» Любовь Суззе в своей практике тоже сталкивается с покупателями, которые сомневаются в безопасности приобретения вторичного жилья (некоторые в итоге делают выбор в пользу квадратных метров в новостройке). В этом плане риэлтору очень важно успокоить своих клиентов и сделать всё от себя зависящее, чтобы обезопасить сделку.
На фоне резонансной истории с квартирой Долиной многие люди начали массово обращаться за психиатрическим освидетельствованием перед продажей недвижимости, чтобы подтвердить свою сделкоспособность — то есть способность понимать, что делаешь, и руководить своими действиями в момент совершения сделки. Эта тенденция наблюдается и в Псковской области. Как отмечает исполняющий обязанности заведующего диспансерного наркологического отделения Псковского клинического центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков, за последний месяц число посетителей, обращающихся за справками, выросло в три раза.
Между тем руководитель строительной компании «Монолит» Олег Брячак убежден, что «эффект Долиной» ни на вторичном, ни на первичном рынке недвижимости глобально не отразится. А чтобы обезопасить себя от мутных схем, он советует при осуществлении сделок с недвижимостью обращаться к профессионалам. Также Олег Брячак, как бы это странно на первый взгляд ни звучало, перечислил позитивные стороны «эффекта Долиной».
Сделки с недвижимостью не должны нарушать права добросовестных приобретателей. Недаром эту тему в свое время поднял и Конституционный суд, подчеркивает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Что же касается ситуации с Долиной, то, по его мнению, решение суда, оставившее добросовестного покупателя без квартиры и без денег, не должно становиться тенденцией.
Недвижимость всегда продавали, покупали и будут продавать и покупать. В том числе у бабушек и дедушек, констатирует генеральный директор агентства недвижимости «Этажи-Псков» Роман Максименко. Он тоже уверен, что на рынок недвижимости Псковской области ситуация с Долиной никак не повлияет. Особенно если трезво подходить к сделкам с недвижимостью.
Как показал срез мнений наших сегодняшних собеседников, «эффект Долиной» особо ситуацию на псковском рынке недвижимости не поменял, тем не менее покупатели и продавцы квартир стали более осторожными. Оно и понятно: в условиях, когда бурная фантазия мошенников со скоростью принтера штампует новые и изощренные формы обмана, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ведь «главней всего — погода в доме» (особенно если этот дом или квартира у тебя есть). А все, что кроме, легко уладить с помощью суда...
