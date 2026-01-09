Самая титулованная советская баскетболистка Семенова ушла из жизни в 73 года

Cоветская баскетболистка Ульяна Семенова ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Латвийская ассоциация баскетбола в соцсети X.

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«Большая потеря для Латвии и всего мира: ушла из жизни легенда спорта Ульяна Семенова», — говорится в публикации.

В ассоциации выразили соболезнования семье, коллегам и болельщикам советской спортсменки.

Ульяна Семенова родилась в 1952 году, в литовском городе Зарасай. Уже в 16 лет ее приняли в один из самых титулованных советских клубов — «ТТТ Рига», играя за который она 11 раз завоевала Кубок европейских чемпионов, и еще 15 раз — чемпионат СССР.

Семенова является двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, а также десятикратной чемпионкой Европы. Спортсменка выступала под советским флагом, пишет Газета.ru.

В 1993 году она стала первой европейской женщиной, которую включили в Зал славы мирового баскетбола имени Нейсмита в Спрингфилде. Позднее, в 1999 году Семенову включили в Зал славы женского баскетбола, а спустя еще восемь лет — в Зал славы ФИБА.