Николай Козловский: Великолучане бережно чтят память героев, отстоявших независимость нашего Отечества

Своё первое в новом 2026 году обращение глава Великих Лук Николай Козловский посвятил празднованию 83-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

«Дата 17 января священна для каждого жителя города воинской славы Великие Луки. Имена героев, сражавшихся за свободу нашего города и всей страны в годы Великой Отечественной войны, увековечены в памятниках и монументах, в названиях улиц и площадей Великих Лук. На примерах их мужества, стойкости и самоотверженности мы воспитываем молодое поколение великолучан», - отметил Николай Козловский.

Освобождение Великих Лук стало результатом Великолукской наступательной операции, которая проходила с 25 ноября 1942 года по конец января 1943 года. В её планировании принимал участие лично Георгий Константинович Жуков. Легендарный Маршал Победы ставил перед советскими войсками важнейшую задачу: освободить город и связать в районе Великих Лук значительные силы Вермахта, не позволив ни одному вражескому солдату, ни одной единице боевой техники быть переброшенными под Сталинград, где в то время решался исход войны. Поставленная задача была успешно выполнена. Великолукская наступательная операция вошла в историю как одна из значимых и результативных операций Великой Отечественной войны.

Как рассказал Николай Козловский, великолучане бережно чтят память героев, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества и родного города. Сохранение этой священной памяти формирует чувство гордости за Великую Победу, одержанную нашим народом над немецко-фашистскими захватчиками, и является прочной основой патриотического воспитания молодёжи.

По его словам, в 2026 году запланировано большое число торжественных мероприятий, посвящённых этой героической дате. Расскажу об основных из них. В частности, таким мероприятием является праздничный концерт, в ходе которого запланировано проведение церемонии награждения великолучан медалью «Город воинской славы».

В школах города пройдут уроки боевой славы, в учреждениях культуры, музеях и выставочных залах будут открыты тематические выставки художественных работ и исторические экспозиции. Также запланирована церемония возложения цветов и Минута молчания на территории Братского захоронения воинов Советской Армии. Там же представители Великолукской епархии отслужат панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы и венки будут возложены ко всем памятным местам города: к стеле «Город воинской славы», могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, Обелиску Славы. Также на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» запланировано проведение традиционного памятного митинга.

«Сохранение памяти о героизме поколения Победителей, разгромивших немецко-фашистских захватчиков, – это наш с вами священный долг», - подчёркивает Николай Козловский.