Прокуратура начала проверку из-за задержек рейсов в московских аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах столичного авиаузла. 

Прокуратура заявила, что причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия. Ведомство предупредило, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пишут «Известия».

В пресс-службе Шереметьево в тот же день сообщили о временном закрытии аэропорта на прилет воздушных судов до 08:00 мск из-за непогоды. Отмечалось, что в столице продолжается сильный снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Представители авиагавани предупредили пассажиров о возможных задержках в обработке и выдаче багажа на некоторых рейсах из-за замедленной работы техники. Позднее стало известно о продлении ограничений до 10:00 мск.

Авиакомпания «Аэрофлот» 10 января уведомила, что проводит корректировку расписания полетов в аэропорту Шереметьево, в том числе путем отмены некоторых рейсов. Уточнялось, что ряд рейсов, прибывающих в Москву, будет направлен на запасные аэродромы, а пассажирам может быть предоставлен вынужденный возврат стоимости билета или переоформление билетов.

 

