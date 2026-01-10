94-й день рождения отметила ветеран из Струг Красных

Свой 94-й день рождения отмечает ветеран труда, труженица тыла и долгожительница деревни Страшево Татьяна Матвеева. Поздравить именинницу с праздником приехали представители администрации Струго-Красненского муниципального округа, территориального управления и Совета ветеранов. Об этом администрация сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Администрация Струго-Красненского района / Telegram

Татьяна Матвеева родилась в многодетной крестьянской семье в деревне Рогозино. Ее детство и юность пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы. Получив всего четыре класса образования, она с ранних лет начала работать — трудилась в полеводстве и животноводстве. Общий стаж ее работы в совхозе превышает 40 лет.

Сегодня труженица тыла получает поддержку от дочери, помогающей по хозяйству, и является счастливой бабушкой двух внуков и трех правнуков.

Поздравить ветерана пришли заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак, глава ТУ «Марьино» Наталья Бармашова и председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева. Они вручили памятные подарки и приветственный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова.

Гости выразили имениннице слова благодарности за ее самоотверженный труд и пожелали крепкого здоровья, долголетия и внимания близких.

«Дорогая Татьяна Николаевна! Вы прожили нелегкую, но достойную жизнь. Ваша судьба – неотъемлемая часть победы в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за мирное небо над головой!» — написали в администрации.