Горячие линии для пенсионеров в случае жесткого обращения планируют ввести в России

Российские власти планируют запустить в регионах горячие линии, куда можно будет обратиться за помощью в случае жестокого обращения с пенсионерами. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане.

Правительство намерено расширить практику создания и развития в регионах общедоступных горячих линий помощи при жестоком обращении с гражданами старшего поколения. Программа рассчитана на 2026-2030 годы.

Ответственными за запуск линий назначены региональные власти и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Также ожидается ежегодный доклад в Минтруд РФ.

Также с 2027 по 2030 год в России планируется внедрить модель кризисного центра для женщин и граждан старшего поколения, пострадавших от жестокого обращения. Ответственными за расширение функционала кризисных центров также назначены региональные власти и благотворительный фонд, пишет ТАСС.

Помимо этого, в числе мер — выявление случаев жестокого обращения со старшим поколением. Добиваться этого будут за счет обучения ухаживающих родственников, сотрудников медицинских и социальных организаций. Цель — создать условия для предотвращения таких ситуаций.