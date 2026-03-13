В Псковском округе началась подготовка к сезонной уборке

Объявлен старт подготовительных мероприятий к сезонной уборке территорий в Псковском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
По словам Натальи Фёдоровой, активное снеготаяние и продолжительная весна обнажили то, что ещё пару недель назад скрывал снег. Это сигнал к началу весенних работ по наведению порядка.
В ходе еженедельного ВКС‑совещания сотрудникам территориальных отделов поручено провести разъяснительную работу с населением по вопросам уборки приусадебных участков после схода снега.
Наталья Фёдорова напомнила жителям о нормах содержания прилегающих территорий: для частных домовладений — 5 метров от забора, а для многоквартирных домов — 10 метров от здания.