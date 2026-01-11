Псковичей приглашают проводить Старый Новый год мастер‑классами и караоке

Псковский музей‑заповедник приглашает псковичей отметить Старый Новый год в историческом Дворе Постникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея, 14 января в 18:00 здесь пройдёт дружеский вечер с творческой программой.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Гостей ждут сразу несколько увлекательных активностей: мастер‑класс по изготовлению ватной игрушки, мини‑экскурсия «Пересечение миров и Китайский Новый год», а также мини‑экскурсия «Сокровища с антресолей» по выставочному пространству «До Нового года не трогать».

Завершится вечер караоке с самыми культовыми музыкальными композициями советского периода и не только. Ароматный чай и приятная атмосфера Двора Постникова тоже в программе.

Для участия необходима предварительная запись по телефонам: +7 8112 29‑22‑59, +7 911 358‑08‑16.