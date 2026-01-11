Общество

Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг, преодолев 20 тысяч километров

Всероссийский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие по России на сказочном поезде, который преодолел более 20 тысяч километров от Владивостока до Мурманска и вернулся домой, в Великий Устюг, сообщается в официальном Telegram-канале волшебника.

Фото: Поезд Деда Мороза

«В юбилейном сезоне волшебный состав преодолел более 20 000 км от Владивостока до Мурманска, побывав и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале. Промчавшись по центральной части России-матушки, он завершил путь на родине Деда Мороза — в сказочном сердце Вологодчины, нашем любимом Великом Устюге», — говорится в сообщении.

Поезд Деда Мороза — это уникальный совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. За пять лет существования проекта он посетил 370 больших и малых городов, проехав более 120 тыс. км.

