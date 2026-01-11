Общество

Докупка одного пенсионного балла обойдётся в 65 600 рублей в 2026 году

0

Россияне, которым не хватает стажа и баллов для назначения страховой пенсии по старости, могут докупить их. Один балл обойдется в 65 600 рублей, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — сказал член ОП РФ.

Машаров напомнил, что для выхода на страховую пенсию по старости гражданам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов, а также страховой стаж от 15 лет.

«Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем покупки баллов, — сказал эксперт. В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов», — уточнил он.

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и потере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Число ИПК зависит от стажа и зарплаты, а стоимость определяется государством, пишет ТАСС.

До выхода на пенсию человеку могут начислять за год до 10 ИПК. Работающим пенсионерам баллы также начисляются, но в меньшем количестве - в год можно получить до трех ИПК.

Стоимость одного балла при расчете пенсии в этом году составляет 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты - 9,6 тыс. рублей. То есть минимальная страховая пенсия - 14 287 рублей. Средний размер вырос примерно до 27 тыс. рублей. Гражданам, у которых трудового стажа нет или его недостаточно для страховой пенсии, положена социальная пенсия по старости. Она ниже страховой и назначается на пять лет позже.

