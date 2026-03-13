Корректировку бюджета, отчёт МВД и протесты прокурора обсудят на сессии Псковской гордумы 20 марта

Очередная сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдёт 20 марта. Депутаты соберутся в 10:00 в здании гордумы на улице Некрасова. В центре внимания — отчёт УМВД о работе за 2025 год, корректировка бюджета на 2026–2028 годы, план благоустройства и озеленения, изменения в Устав Пскова, а также рассмотрение протестов прокурора по вопросам муниципального контроля, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Депутаты заслушают отчёт начальника УМВД России по городу Пскову полковника полиции Сергея Сурина о результатах работы ведомства за 2025 год.

Также внимание будет уделено финансово‑бюджетной сфере. На сессии рассмотрят предложения по корректировке главного финансового документа города — бюджета Пскова на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Важной частью обсуждения станет утверждение плана благоустройства и озеленения городской территории. Этот документ определит, какие общественные пространства и зелёные зоны будут приведены в порядок в 2026 году.

Депутаты также вернутся к вопросу совершенствования нормативной базы — на рассмотрение вынесут проект изменений в Устав муниципального образования «Город Псков». Кроме того, будет определена граница территории для нового органа территориального общественного самоуправления — ТОС «Улица Николая Васильева, д. 65А».

Запланированы к обсуждению два протеста прокурора города Пскова, касающиеся положений о муниципальном контроле. Депутатам предстоит рассмотреть требования надзорного ведомства по вопросам контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, а также в сфере благоустройства.

В заключительной части сессии депутаты примут решение об увековечении памяти художника-графика, члена Союза художников СССР, основателя и первого директора Детской художественной школы города Пскова Валентина Васильева посредством установки мемориальной доски.