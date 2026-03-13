Алексей Севастьянов: Переименование Собрания избавит людей от путаницы между ветвями власти

Переименование Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области поможет устранить путаницу между ветвями власти и привести названия к общероссийскому стандарту. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

«Это в некой мере приведение в соответствие, я бы сказал. Чтобы все федеральные законодательные органы назывались одинаково. Эта систематизация уже давно на федеральном уровне началась: управление МВД по Псковской области, правительство Псковской области, министерства и так далее. А что касается законодательных органов, у нас здесь, знаете, некая чехарда присутствует», — отметил депутат.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что новое название будет более точно отражать суть работы законодательного органа власти и поможет гражданам легче ориентироваться в структуре управления регионом.

«Это было бы грамотно, чтобы всем было понятно, что это законодательный орган субъекта. Такое название как бы четко подчеркивают статус Собрания. И по этому пути идут уже многие субъекты РФ. Я думаю, просто дело времени. И для всех это будет понятно. Исполнительная власть — в правительстве, законодательная власть — в Собрании. Это абсолютно нормально», — пояснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Он также акцентировал внимание на том, что переименование не повлечет за собой дополнительных расходов из областного бюджета, но при этом повысит «читаемость и узнаваемость» органа власти.

«Здесь не идет речь о каких-то затратах из бюджета. Просто для общего понимания. Системность в этом вопросе никому не помешает, а для понимания: всем будет лучше. Люди будут четко понимать, что если есть вопросы, они обращаются в Законодательное Собрание Псковской области. Чтобы не путались с Думой, понимаете? На просторах Российской Федерации областное Собрание депутатов как только не называется. Все-таки, наверное, было бы лучше и удобнее всем, если бы это называлось одинаково», — резюмировал Алексей Севастьянов.

Инициатива о смене названия поступила от фракции «Единая Россия». Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Собрания.