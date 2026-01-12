Общество

Астрономы ожидают около десяти мощных всплесков солнечной активности в 2026 году

В течение 2026 года, по прогнозам старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН и директора Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева, можно ожидать около десятка сильных вспышек на Солнце.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

 В ближайшее время общий фон солнечной активности будет снижаться, и к 2030 году мы, вероятно, придем к следующему минимуму. Однако на фоне спада возможны кратковременные, но мощные локальные всплески. Язев предполагает, что в следующем году вспышек класса X будет около десяти.

Ученый также отметил, что, судя по объективным показателям, очередной 11-летний пик солнечной активности остался в прошлом. Количество пятен на поверхности Солнца заметно снизилось: если в 2024 году их было 57, то в 2025 году — уже всего 16, пишут «Известия». Эти данные свидетельствуют о текущем снижении солнечной активности, хотя и предполагают возможные мощные локальные всплески в будущем.

