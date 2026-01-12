«Не дай Бог бешеная»: облезлая лиса замечена возле ЖБИ-2 в Великих Луках

Облезлая лиса была замечена в Великих Луках в районе завода железобетонных изделий-2. По словам очевидцев, животное видели рядом с местом, где катаются дети на ватрушках. Сообщение появилось в группе зооприюта «Веретье».

Фото: «Веретье. Помощь животным. Великие Луки» / «ВКонтакте»

Горожан призвали соблюдать осторожность и не подходить к лисе, опасаясь возможного бешенства.

В комментариях зоозащитники выяснили, что лиса не выглядит бешеной. По их словам, «животное страдает от чесотки и сильно истощено». Волонтеры также планируют поймать лису, чтобы оказать ей необходимую помощь и лечение.