Соревнования по стрельбе среди женщин провела псковская Росгвардия

В преддверии Международного женского дня в управлении Росгвардии по Псковской области состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Мероприятие прошло в рамках акции «Росгвардия. Защитницы Отечества» и было приурочено к предстоящему 10-летию ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В состязаниях приняли участие семь команд, каждая из которых состояла из трёх женщин-сотрудниц и военнослужащих подразделений управления Росгвардии. Участницы демонстрировали мастерство в выполнении упражнения, им предстояло сделать десять выстрелов по мишени с дистанции 25 метров.

По итогам командного зачёта места распределились следующим образом: отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области — «золото» соревнований, ОМОН «Кром» — серебряные призёры, межмуниципальный отдел вневедомственной охраны «Псковский» — бронзовые медалисты.

Дополнением к командным состязаниям стало личное первенство. Здесь наивысшего результата добилась сотрудница ОМОН «Кром», занявшая первое место.

Торжественную церемонию награждения провёл начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Денис Беседин. Он поздравил победительниц и призёров с высокими результатами, вручил им медали и дипломы.

Команда-победитель в качестве главного приза получила праздничный торт, украшенный символикой Росгвардии.