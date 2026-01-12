Общество

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox

Роскомнадзор заявил, что сейчас нет оснований для разблокировки игры Roblox в России.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили в федеральной службе.

Ранее ряд СМИ писал, что Roblox начал выполнять требования Роскомнадзора: в игре начали требовать подтверждение возраста.

Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики, пишет РИА Новости.

*Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России

