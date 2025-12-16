Общество

РКН сообщил о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки

Руководство популярной среди детей игровой платформы Roblox обратилось в Роскомнадзор (РКН) и выразило готовность к поэтапному проведению своей работы в соответствие с законодательством РФ, говорится в сообщении ведомства.

Сергей Елагин / ТАСС

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства», - говорится в сообщении, распространенном в среду.

По данным ведомства, «руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе».

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», - заявили в РКН.

Платформа была заблокирована РКН в РФ 3 декабря.

В РКН напомнили, что «требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы направлялись в адрес Roblox ранее Роскомнадзором неоднократно». «Подобные требования, касающиеся онлайн-безопасности детей, существуют в большинстве стран мира. Эти требования направлены на защиту детей, пользующихся интернет-платформой, от информации, в первую очередь связанной с насилием, в том числе с сексуальным, склонением к суициду, агрессии, с детской порнографией, ЛГБТ*, распространением наркотиков, вовлечением пользователей в террористическую и экстремистскую деятельность», - сказано в сообщении.

В РКН сообщили, что «платформа ранее не реагировала на законные требования», и РКН «в соответствии с требованиями правоохранительных органов ограничил работу платформы в России», пишет «Интерфакс».

«Сейчас платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями», - сообщают в ведомстве.

Roblox - разработанная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. По данным компании на III кв. этого года, её ежедневная активная аудитория составляет более 150 млн пользователей по всему миру.

Разработчик платформы компания Roblox Corporation в марте 2021 года разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.