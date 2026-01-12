Прощание с преподавателем ПсковГУ Геннадием Семашиным состоится 13 января

Выдающийся педагог и строитель Геннадий Семашин, долгие годы возглавлявший кафедру в Псковском политехническом институте, ушел из жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском государственном университете.

Фото: ПсковГУ

Геннадий Семашин посвятил научно-педагогической работе 52 года, из них более 30 лет проработал в ПсковГУ. В 1970 году получил учёную степень кандидата технических наук, а в 1973 году — ученое звание доцента.

С 1986 по 2006 был заведующим кафедрой «Технологии, организации и экономики строительного производства». Педагог руководил научно-исследовательской работой студентов по темам «Зимнее бетонирование» и «Применение пластификаторов в бетонных смесях».

За время работы Геннадий Семашин неоднократно награждался почетными грамотами областной администрации, вуза; являлся членом Петровской академии наук и искусств, ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

«От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким», - отметили в университете.

Прощание состоится завтра, 13 января, в 10:30 в храме Святых Жен-Мироносиц.