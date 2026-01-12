Общество

Прощание с преподавателем ПсковГУ Геннадием Семашиным состоится 13 января

0

Выдающийся педагог и строитель Геннадий Семашин, долгие годы возглавлявший кафедру в Псковском политехническом институте, ушел из жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском государственном университете.

Фото: ПсковГУ

Геннадий Семашин посвятил научно-педагогической работе 52 года, из них более 30 лет проработал в ПсковГУ. В 1970 году получил учёную степень кандидата технических наук, а в 1973 году — ученое звание доцента.

С 1986 по 2006 был заведующим кафедрой «Технологии, организации и экономики строительного производства». Педагог руководил научно-исследовательской работой студентов по темам «Зимнее бетонирование» и «Применение пластификаторов в бетонных смесях».

За время работы Геннадий Семашин неоднократно награждался почетными грамотами областной администрации, вуза; являлся членом Петровской академии наук и искусств, ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

«От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким», - отметили в университете.

Прощание состоится завтра, 13 января, в 10:30 в храме Святых Жен-Мироносиц.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026