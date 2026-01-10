Ушел из жизни Заслуженный строитель России, профессор Псковского политехнического института Геннадий Семашин

Сегодня скончался Геннадий Семашин — выдающийся педагог и строитель, долгие годы возглавлявший кафедру в Псковском политехническом институте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

Геннадий Семашин многие годы руководил кафедрой технологии, организации и экономики строительного производства Псковского политехнического института Санкт-Петербургского государственного технического университета. Он также работал на руководящих должностях в строительных компаниях Псковской области.

В 2000 году указом президента России Владимира Путина Геннадию Семашину было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ» — за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд.