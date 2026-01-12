Общество

Сотрудники ГИМС Псковской области провели профилактические мероприятия

На минувших новогодних праздниках сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области проводили профилактические мероприятия по безопасности людей на водных объектах, сообщили Псковской области в МЧС.

Специалисты ГИМС напоминали гражданам о запрете выхода на лёд и о том, что ледяной покров на реках и озерах еще недостаточно крепкий, чтобы выдержать человека. Также довели информацию о складывающейся обстановке на водных объектах в регионе и призвали псковичей быть осторожными и благоразумными, не подвергать себя напрасному риску.

 

Жителям были вручены информационные памятки и разъяснены основные правила безопасности на водных объектах в период становления льда. Специалисты напомнили о том, чтобы взрослые контролировали, где находятся их дети, и рассказывали им об опасности, которая таится на тонком льду. 

