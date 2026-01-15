Как, кому и сколько можно работать на морозе: разъясняет управление Роспотребнадзора по Псковской области

Охлаждение человека как общее, так и локальное способствует изменению его двигательной активности, нарушает координацию и способность выполнять точные операции; вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, способствует развитию патологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Во-первых, людей, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах по предупреждению охлаждения.
Во-вторых, к работе на морозе допускают сотрудников, прошедших медицинские осмотры и не имеющих противопоказаний к труду в условиях пониженных температур.
В-третьих, необходимо обеспечить особый режим труда и отдыха. Работодателю стоит позаботиться о чередовании периодов работы в охлаждающей среде и перерывов в обогреваемом помещении.
В-четвертых, людям, работающим на открытом воздухе, работодатель должен предоставить:
- комплекты средств индивидуальной защиты от холода – рукавицы, обувь, головные уборы, имеющие теплоизоляцию;
- специальные перерывы для обогревания и отдыха, включаемые в рабочее время, а значит, оплачиваемые;
- оборудованное помещение для обогрева и отдыха, температура воздуха в таких местах должна поддерживаться на уровне +21…+25 °C, там же надлежит установить устройства (с температурой в диапазоне +35…+40 °C) для обогрева кистей и стоп;
- горячее питание во время перерыва на обед.
Работникам рекомендуют начинать работу на холоде не ранее чем через 10 минут после приема горячей пищи или чая, в помещении для обогрева снимать верхнюю утепленную одежду, во время перерывов можно находиться на холоде в течение не более 10 минут при температуре воздуха до – 10°C и не более 5 минут при температуре воздуха ниже – 10°C.
Если температура воздуха опускается ниже – 30°С, не рекомендована физическая работа, связанная с постоянной ходьбой, а также с перемещением предметов тяжелее килограмма.
Подробнее о правилах нахождения на морозе можно узнать, изучив санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», методические рекомендации МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».