Как, кому и сколько можно работать на морозе: разъясняет управление Роспотребнадзора по Псковской области

Охлаждение человека как общее, так и локальное способствует изменению его двигательной активности, нарушает координацию и способность выполнять точные операции; вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, способствует развитию патологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Минус десять градусов – это повод поговорить об особых условиях труда на открытом воздухе. Скажем сразу, прямого запрета работы на улице при низкой температуре нет. Но работодателю необходимо выполнить ряд условии, чтобы не нарушать права сотрудников», - отметили в управлении.

Во-первых, людей, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах по предупреждению охлаждения.

Во-вторых, к работе на морозе допускают сотрудников, прошедших медицинские осмотры и не имеющих противопоказаний к труду в условиях пониженных температур.

В-третьих, необходимо обеспечить особый режим труда и отдыха. Работодателю стоит позаботиться о чередовании периодов работы в охлаждающей среде и перерывов в обогреваемом помещении.

В-четвертых, людям, работающим на открытом воздухе, работодатель должен предоставить:

комплекты средств индивидуальной защиты от холода – рукавицы, обувь, головные уборы, имеющие теплоизоляцию;

специальные перерывы для обогревания и отдыха, включаемые в рабочее время, а значит, оплачиваемые;

оборудованное помещение для обогрева и отдыха, температура воздуха в таких местах должна поддерживаться на уровне +21…+25 °C, там же надлежит установить устройства (с температурой в диапазоне +35…+40 °C) для обогрева кистей и стоп;

горячее питание во время перерыва на обед.

Работникам рекомендуют начинать работу на холоде не ранее чем через 10 минут после приема горячей пищи или чая, в помещении для обогрева снимать верхнюю утепленную одежду, во время перерывов можно находиться на холоде в течение не более 10 минут при температуре воздуха до – 10°C и не более 5 минут при температуре воздуха ниже – 10°C.

Если температура воздуха опускается ниже – 30°С, не рекомендована физическая работа, связанная с постоянной ходьбой, а также с перемещением предметов тяжелее килограмма.

Подробнее о правилах нахождения на морозе можно узнать, изучив санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», методические рекомендации МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».