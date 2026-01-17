Николай Козловский: День освобождения города является священной датой для всех поколений великолучан

В честь 83-й годовщины освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков в Великолукском драматическом театре состоялся торжественный вечер, на который были приглашены ветераны войны и труда, почётные граждане города, руководители промышленных предприятий и организаций, представители общественности и гости Великих Лук, сообщается в Telegram-канале главы города Николая Козловского.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Тепло поздравил всех присутствующих в зале с 83-й годовщиной освобождения города, напомнил о тех героических событиях января 1943 года, а также рассказал о достижениях города за последнее время. День освобождения города является священной датой для всех поколений великолучан. 17 января 1943 года после тяжёлых кровопролитных боёв, благодаря отваге и доблести командиров и воинов Советской армии, благодаря самоотверженности подпольщиков и партизан, Великие Луки были полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков», - сообщил Николай Козловский.

Он отметил, что победа советских войск на Великолукском плацдарме вошла героической страницей в историю Великой Отечественной войны и страны.

«Мы гордимся нашими ветеранами, теми, кто в тяжёлые послевоенные годы восстанавливал Великие Луки. Возрождение Великих Лук, которые по постановлению Совета народных комиссаров вошли в 15 городов нашей страны, подлежащих первоочередному восстановлению, стало настоящим подвигом. Великолучане проявили свой характер и возродили город из руин. И сегодня, именно благодаря трудовому и ратному подвигу старшего поколения, а также благодаря таланту, усердию и трудолюбию всех великолучан, Великие Луки являются одним из крупных промышленных, индустриальных, образовательных и культурных центров Северо-Запада России. За это мы, прежде всего, благодарим наших уважаемых ветеранов войны и ветеранов труда. Именно благодаря их подвигам над нами мирное небо, мы живём и развиваем наш город», - добавил глава города.

Далее он вручил пятерым великолучанам медали «Великие Луки – город воинской славы».

«С особыми чувствами признательности и благодарности вручил пятерым великолучанам медали «Великие Луки – город воинской славы». Это признание их вклада в социально-экономическом развитии города, патриотическом воспитании молодёжи. Отмечу, что среди награждённых – участники специальной военной операции. Это лишь малая часть благодарности за их мужество. Кроме того, гостям вечера была представлена насыщенная концертная программа, подготовленная Комитетом культуры нашего города», - заключил Николай Козловский.