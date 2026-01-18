Великолукский округ отметил 82-ю годовщину освобождения района

Великолукский округ провёл торжественную церемонию возложения цветов и венков на воинском мемориале «Ступинская высота» в честь 82-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава округа Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Алексея Кузьмина

Он обратился с речью: «В этот скорбный и одновременно торжественный день мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью тех, кто сражался за нашу землю, кто отдал свои жизни ради нашего мирного неба».

В память о героях была объявлена минута молчания.

Алексей Кузьмин подчеркнул значимость событий тех лет: «События тех лет, наполненные болью и героизмом, уходят все дальше в историю, но они навсегда останутся в памяти нашего народа. Подвиг наших защитников – это живая нить, связывающая поколения». Он также отметил: «Вечная слава нашим героям! Их отвага, их жертва – это бесценное наследие, которое мы обязаны беречь и передавать будущим поколениям. Их имена будут жить в веках, а их подвиг навсегда останется в наших сердцах».