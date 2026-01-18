 
Общество

Великолукский округ отметил 82-ю годовщину освобождения района

0

Великолукский округ провёл торжественную церемонию возложения цветов и венков на воинском мемориале «Ступинская высота» в честь 82-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава округа Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Алексея Кузьмина

Он обратился с речью: «В этот скорбный и одновременно торжественный день мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью тех, кто сражался за нашу землю, кто отдал свои жизни ради нашего мирного неба».

В память о героях была объявлена минута молчания.

 

Алексей Кузьмин подчеркнул значимость событий тех лет: «События тех лет, наполненные болью и героизмом, уходят все дальше в историю, но они навсегда останутся в памяти нашего народа. Подвиг наших защитников – это живая нить, связывающая поколения». Он также отметил: «Вечная слава нашим героям! Их отвага, их жертва – это бесценное наследие, которое мы обязаны беречь и передавать будущим поколениям. Их имена будут жить в веках, а их подвиг навсегда останется в наших сердцах».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026