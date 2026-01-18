В России впервые пройдет олимпиада по географии для школьников стран БРИКС

Русское географическое общество (РГО) впервые проведет в России Международную олимпиаду по географии для школьников стран БРИКС летом 2026 года. Всего в планах пригласить более 15 дружественных государств, сообщил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

«Олимпиада пройдет летом 2026 года. Мы проводим ее в этот период, потому что необходим полевой этап», - сказал он.

Участие примут страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Индонезия и ОАЭ. По слова Гурова, дополнительно приглашения направят Шри-Ланке, Казахстану, Бангладеш, Белоруссии и Саудовской Аравии.

Олимпиада пройдет в два этапа: полевой (на местности) и камеральный (в помещении), уточнил представитель РГО. Задания будут связаны с общими чертами стран БРИКС и особенностями российских регионов. Участникам предстоит решать задачи по размещению лесной промышленности и добыче редких металлов, изучать развитие городов и транспортных путей, работать с картами и геосистемами, ориентироваться на местности, пишет ТАСС.

Гуров рассказал, что организаторы еще выбирают регион проведения олимпиады. Местность должна быть разнообразной, с ландшафтами разных типов - горными районами или крупными речными долинами. Он добавил, что в том числе рассматриваются сибирские территории.

Российская сборная школьников по географии входила в число сильнейших в мире, регулярно завоевывая золотые и серебряные медали на международных олимпиадах с 1990-х годов. Однако после введения санкций российские школьники были отстранены от участия в Международной географической олимпиаде (iGeo). В октябре 2025 года глава РГО Сергей Шойгу предложил провести альтернативную олимпиаду среди школьников стран БРИКС и дружественных государств - инициатива получила поддержку партнеров общества из стран глобального Юга.